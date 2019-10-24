محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: وافق قطاع السجون على الاستجابة لالتماس 3 من نزلاء سجن دمنهور رجال، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور نساء حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وإعادة تأهيلهم، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطاع السجون يوافق على التماس 3 سجناء بزيارة زوجاتهم في سجن دمنهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.