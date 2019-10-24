بوتين: روسيا عازمة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - سوتشى- أ ش أ:

أكد زعماء روسيا وأفريقيا المشاركون في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية اليوم أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجى في كافة المجالات لدعم التنمية المستدامة والاستقرار وفق مبادئ الاحترام الكامل للسيادة والمنفعة المتبادلة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – في كلمته أمام الجلسة العامة للقمة – إن بلاده عازمة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لمكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن هناك تكثيفا للاتصالات بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في روسيا والدول الأفريقية، وتنسيق العمل وتبادل المعلومات ذات الصلة.

وأعرب الرئيس الروسي عن شعور موسكو بالقلق من عدم استقرار الأوضاع في العديد من المناطق الأفريقية، مضيفًا أن العديد من النزاعات العرقية والإثنية لم يتم حلها، في حين أن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لا تزال قائمة، مثل الإرهاب وانتشار الإيديولوجية المتطرفة والجريمة العابرة للحدود والقرصنة، مؤكدا أن كل تلك الأمور تعيق القارة الأفريقية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى "روسيا - إفريقيا" كرئيس للاتحاد الإفريقي.

ووجه بوتين - خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية - الإفريقية بمدينة سوتشى الروسية - التحية للرئيس السيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الإفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا.

وأكد الرئيس الروسي أن هناك رغبة في تعزيز التعاون بين روسيا وإفريقيا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد.

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وشدد الرئيس الروسي على أن الرئيس السيسي لعب دورا مهما في إعداد منتدى "روسيا-إفريقيا"، مؤكدا أنه كان متواجدا مع الجانب الروسى طوال العملية التمهيدية، وأضاف قائلا: :إن الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، وأتشرف أن أترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي".

وأوضح بوتين أن روسيا تربطها مع إفريقيا علاقات ودية، مشيرا إلى أن روسيا ساندت بشكل متتابع الحركة القومية التحررية للشعوب الإفريقية وأسهمت في نهوض الدول الإفريقية وتطوير اقتصادها وتأسيس القوات المسلحة لها.

كما أعرب الرئيس الروسي عن أمله في إقامة تعاون عسكري تقني أوسع مع الدول الأفريقية، من أجل تعزيز الاستعداد القتالي للقوات المسلحة الوطنية في البلدان الأفريقية، مؤكدا أنه يجري التعاون في المجالين العسكري والتقني مع دول القارة فى هذا الإطار.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لديها اتفاقات فعالة بشأن التعاون العسكري التقني مع أكثر من 30 دولة إفريقية توفر روسيا بموجبها مجموعة واسعة من الأسلحة.

وقال بوتين "إن الشركاء الأفارقة يشاركون بشكل مكثف في المنتديات والتدريبات العسكرية والتقنية التي تعقدها روسيا، حيث يمكنهم أن يتعرفوا على قدرات وإمكانيات الأسلحة المتطورة وغيرها من المعدات العسكرية وطرق استخدامها.وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "إننا مصممون على المضي قدماً في تدريب الأفراد العسكريين وموظفي إنفاذ القانون من الدول الأفريقية في روسيا" ، مضيفًا أن عسكريين من 20 دولة إفريقية يتلقون تدريبات في أكاديميات وزارة الدفاع الروسية.

وأوضح أننا بحاجة إلى وضع نظام آخر للضرائب على المنشورات بهدف التجارة وليس الإعلانات الممولة الخاصة بالشركات الكبرى فقط، تماشيًا مع توجه الدولة لدمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية، تمثل 20% من سوق التجارة في مصر، بينما وصلت عالميًا إلى 25%، موضحًا أن نسبة أربحاها وصلت إلى المليارات في مصر.

وأكد ضرورة وضع قواعد وقوانين من قبل الحكومة، تلزم الطرفين، البائع والمشتري، لإحكام الرقابة، وتوعية المستهلك بأهمية التأكد من صلاحية المنتجات وجودتها قبل الشراء، وخاصة مع إعلان منتجات مخالفة للحقيقة، وانتشار عمليات "النصب والغش" سواء من شركات التوصيل أو أصحاب المنتجات.