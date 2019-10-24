السيسي وآبي أحمد يتفقان على الاستئناف الفوري لمفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس بمدينة سوتشي الروسية، وذلك على هامش قمة روسيا أفريقيا .