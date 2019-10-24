استئناف فوري للمفاوضات والتزام.. تفاصيل لقاء السيسي وآبي أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش القمة الروسية الأفريقية، تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد.

وأوضح راضي، في بيان، اليوم، أن "آبي أحمد" أكد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

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وأضاف راضي، أن الرئيس أكد أنه من هذا المنطلق يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن يكون في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحًا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرًا لأي مشاكل أو تناحر.

وقال الرئيس إن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التوافق على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية؛ للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد تنتج عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرًا إلى الجانب الإثيوبي.