البحوث الإسلامية: إثارة الضوضاء والشغب في ​المواصلات بحجة "الهزار" إثم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن إثارة الضوضاء والشغب فى الطرق العامة والمواصلات حكمها الإثم.

وقال المجمع فى فتوى له نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "اعتاد كثير من الشباب المزاح ورفع الصوت بكلمات نابية بزعم الفرفشة غير مبالين بحقوق الغير، ولا بآداب الطريق، وفى هذا إثم كبير".

وأضاف المجمع: «قد يتكلم الإنسان بكلمة لا يعى معناها فيشقى بها فى نار جهنم، وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالاً يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوى بها فى جهنم»، وعن أبى سعيد الخدرى، رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «إياكم والجلوس فى الطرقات»، فقالوا: ما لنا بُد، إنما هى مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه»، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر».