السيسي لـ"آبي أحمد": نتفهم المصالح التنموية لسد النهضة ونتمسك بحقوقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقائه بآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأضاف راضي، أن الرئيس أكد أنه من هذا المنطلق يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن يكون في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحًا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرًا لأي مشاكل أو تناحر.

وقال الرئيس إن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.