أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي: نسير بخطوات ثابتة نحو إنتاج معدات عسكرية أكثر تطورًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي: نسير بخطوات ثابتة نحو إنتاج معدات عسكرية أكثر تطورًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت وزارة الإنتاج الحربي، احتفالية بمناسبة عيدها الخامس والستين، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونخبة من قادة الإنتاج الحربي والقيادات العمالية والعاملين، بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وقال وزير الإنتاج الحربي، خلال كلمته، إن هذه الاحتفالية تأتي في ضوء الذكرى الخامسة والستين لإنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة.

وتابع: إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق بما ينعكس على إنتاج معدات عسكرية أكثر تطورًا وتحقيق الاستغلال الأمثل لفائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة فى صناعة منتجات مدنية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة ومطابقة للمواصفات العالمية.

وأورد: إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وتعزيز خطط التنمية المستدامة للدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري ويعزز الاقتصاد القومي.

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وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي يأتي مواكبًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لنبعث رسالة لتأكيد وقوف الإنتاج الحربي وعماله مع القيادة السياسية من خلال العمل لتحقيق الإنجازات والتصدى لحرب الشائعات ومواجهة التطرف والإرهاب وعدم السماح فى التشكيك فى مؤسسات الدولة التى تتكاتف من أجل التأثير على نمو مصر وتقدمها. واستعرض "العصار" خلال الحفل، أهم الإنجازات التي شهدتها وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام وما حققته من إيرادات نشاط بلغت (13.248) مليار جنيه مصري، ولمحة عما تم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات ومختلف الجهات بالدولة.