أخبار مصر | "التضامن": تخصيص 10 ملايين جنيه لمهمات الإغاثة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": تخصيص 10 ملايين جنيه لمهمات الإغاثة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، جميع المديريات علي مستوى الجمهورية برفع درجات الإستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السيء أو الأمطار التي يتوقع سقوطها خلال الأيام القادمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه استعدادًا لدخول فصل الشتاء والسيول ولمواجهة أية حوادث أو نكبات بالمحافظات تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعى بما يلزمها من مهمات الإغاثة وتم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعى للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة

وذكرت والى أنه تم تخصيص 10 مليون جنيه هذا العام لشراء مهمات إغاثة من خيام وبطاطين وشددت والى على ضرورة تواجد لجنة الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لمواجهة أية حوادث طارئة.

وأضافت أنه فى ظل موجة الطقس السيء التى تمر بها البلد تم تشكيل غرف عمليات علي مستوى جميع المحافظات لرصد وسرعة التعامل مع الحوادث التى قد تنجم عن السيول والأمطار.

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وأشارت والى إلي أن من استعدادات التضامن لمواجهة أية حوادث طارئة تم التنسيق مع أفرع مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظات والهلال الأحمر والاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها وسرعة التعامل مع الأزمات والنكبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال الإغاثة لتقديم الدعم اللازم للمنكوبين سواء ماديًا أو نفسيًا، ولفتت والى إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات الأهلية كشريك أساسى في عمليات الإغاثة.

وأضافت "والي" أنه تم عمل نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات فى كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.

كما أوضحت "والي" أن من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللأزمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تمنح العاملين فى مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة بالإضافة إلى التدريب الذى تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصرى للمتطوعين لديها والعاملين فى مجال الإغاثة.