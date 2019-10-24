أخبار مصر | قرار هام لرئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام لرئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بضم المراكز الطبية ووحدات صحة الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق محافظة بورسعيد، والمسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لنظام التأمين الصحي الشامل.

كما أصدر قراراً بأيلولة الأصول العلاجية "وحدات الرعاية الصحية - مراكز طب الأسرة- المستشفيات" في نطاق محافظة بورسعيد للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ونشر القراران بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.