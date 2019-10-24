مصر | "11 قضية تهريب".. جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات- أدوات مكتبية- مستحضرات تجميل- حقائب مدرسية- عدد يدوية- خراطيم- هواتف محمول- أثاث منزلي خشبي) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (4030544 أربعة مليون وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا).

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية تهريب أقراص مخدرة "أكساتسى".في مجال الأمن العام: ضبط عدد (55) قضية من أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات المسطح المائي، انتهاء فترة التصريح).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1074) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (246) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

