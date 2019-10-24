مصر | مدير أمن الجيزة يواصل حملات تطهير المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يواصل حملات تطهير المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 55 كرسيا – 25 ثلاجة – 10 ترابيزة – 35 أسطوانة – 55 قلب الشيشة – 4 استاند – 3 تروللي – خلاطة – 2 ميزان – 2 شمسية – 50 لوح خشب – وبلغ الإجمالي 122 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 10 اشتباه – 0 بائع متجول – 3 تسول – مضايقة سائحين – تنفيذ أحكام قضائية - 13 الإجمالي.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الإشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 90 كرسيا – 3 ثلاجات – 5 ترولي –23 قلب الشيشة –150 سيخ حديد – 7 ميزان – 3 شمسية – 100 لوح خشب – 382 الإجمالي، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 22 اشتباه – بائع متجول – 3 تسول – 3 مضايقة سائحين – 3 حكم جزئي – 32 الإجمالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

