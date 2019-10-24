شكرا لقرائتكم خبر عن رفع وإزالة 269 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بالواسطى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات في عدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، بالتعاون مع مسؤولى الأجهزة المعنية من الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.
أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 269 حالة إشغال بواقع: 19 مظلة «تاندة»، 14 رصيف وسلم، و121 لافتة ويافطات، و73 تعد على الارصفة وباعة جائلين، وإزالة 3 أكشاك مخالفة صادر لها قرار إزالة، و3 بروز مخالفة، و16 حالة أخرى متنوعة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمحال لإدارتها دون ترخيص، و15 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية وعدم توافر الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتنفيذ قرارات غلق وتشميع 5 محلات ومقاهٍ بشارعي طراد النيل وجمال عبدالناصر، وشفط مياه الأمطار ببعض المناطق.
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