أبناء مطروح يتفوقون في مسابقة «الحلم المصري» لذوي الاحتياجات الخاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حقق أبناء محافظة مرسى مطروح جوائز عدة في مسابقة «الحلم المصري» لذوي الاحتياجات الخاصة في نسختها الرابعة، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية في أبي قير بالإسكندرية.
وفي مجال المسرح، حصلت مسرحية «الكنز المفقود» على المركز الثاني، وهي من تأليف منعم العبيدي وإخراج اشرف النوبي، كما حققت المركز الأول في الإخراج، والمركز الاول في الموسيقى المسرحية.
وفي مجال إلقاء الشعر، حصلت شيماء أيمن على المركز الأول للإلقاء في فئة الإعاقة الحركية، وحصلت الطفلة علياء نتعى على المركز الثاني في مجال الغناء الفردي، فيما حصل محمد تمام على المركز الأول في الأزياء.
وشارك أبناء مطروح في الفوج الأول من المسابقة «الحلم المصري» بحضور 700 مشارك من 13 محافظة في مختلف الإعاقات «إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، إعاقة حركية».
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