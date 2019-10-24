شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تُطلِق مسابقة «فنون 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مسابقة «فنون 3» في مجالات الموسيقى والغناء والإنشاد الديني والأفلام القصيرة والفنون الشعبية، في الفترة من 27 أكتوبر حتى 4 نوفمبر، لدعم وإثراء الأنشطة الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها.

وقال «الخشت»، في بيان، الخميس، إن الطلاب الفائزين في مسابقة «فنون 3» سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، كما سيتم تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى لمنتخب الجامعة.

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وأضاف أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية للاشتراك بها في المسابقات الداخلية والخارجية.

من جهتهأ، قالت الدكتورة هبه نوح، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن كل كلية ستتولى عمل الدعاية اللازمة للمسابقة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة، مشيرة إلى أن إدارة رعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للاشتراك في المسابقة، وشروطًا خاصة بالأعمال الفنية المقدمة، منها أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق لها الاشتراك في مسابقات أخرى، ومراعاة كتابة البيانات كاملة على كل عمل، مع السماح للطالب بالاشتراك في أكثر من مجال.

يذكر أن مشروع تطوير العقل المصري الذي أطلقه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، يشمل 5 جوانب هي: تطوير العقل النظري أو المعرفي، والذي يقوم على الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، وتطوير العقل الديني، وتحرير ملكة الوجدان عن طريق الفنون، وإصلاح طريقة التعامل مع الغرائز، وإصلاح العقل العملي وهو الجزء الذي يتعلق بالأخلاق.