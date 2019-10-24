شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لآبي أحمد في قمة «روسيا- أفريقيا»: «أثبت أنه رجل سلام حقيقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عقب الانتهاء من كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية- الروسية.

وعقب انتهاء آبي من كلمته قال السيسي: «أحب أن أتقدم بالتهئنة مجدداً للسيد آبي لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي».

وكان الرئيس السيسي، قد وصل، أول أمس، إلى منتجع سوتشي جنوب روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.