شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي يشكون سوء نظافة الشوارع الجانبية بالغردقة.. ونائب المحافظ ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من مواطني مدينة الغردقة بتدخل الأجهزة المختصة لإجبار شركة النظافة على وضع خطة لنظافة الشوارع الجانبية والداخلية بعد أن تحولت لمقالب للقمامة وترك الحاويات دون تفريغ طوال اليوم.

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وقال الأهالي لـ«المصري اليوم» إن «الشركة تحصل على أكثر من ٤ ملايين جنيه شهريًا، وتكتفي بنظافة الشوارع الرئيسية وتتجاهل الأحياء الشعبية ومناطق المدارس»، فيما رصدت «المصري اليوم» ترك عدد من صناديق القمامة دون تفريغ، ما أجبر الأهالي على وضع القمامة بجوار الصناديق وتراكمها.

من جانبها، طالبت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، مسؤولي شركة النظافة في الغردقة بالاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية والشواطئ العامة وعدم اقتصار عمليات النظافة على الشوارع الرئيسية.

وأكدت «عطية» في تصريحات صحفية أن «النظافة عنوان أساسي للتحضر وتقدم أي بلد، كما أن لها تأثيرا مباشرا على حركة المرور وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن»، مشيرة إلى أنه «بالنظافة ترتفع معدلات الإنتاج والقدرة على العمل وإنتاجية الفرد، لأنه يعمل في بيئة نظيفة تمكنه بدنيًا وصحيًا ونفسيًا من الحركة والعطاء، الأمر الذي يشعر المواطن بتحركات ركب التنمية للأمام ودوران عجلة الإنتاج».