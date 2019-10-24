شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن إجراءات احترازية بالبحر الأحمر لعدم انتقال «الوادي المتصدع» من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اتخاذ عدة إجراءات احترازية بالمنافذ الحدودية والمحاجر البيطرية بالبحر الأحمر، لعدم انتقال حمى الوادي المتصدع من السودان.

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وأكدت «محرز»، خلال اجتماعها مع مسؤولي محافظة البحر الأحمر، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول اشتباه بوجود حالات إصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في مناطق شمال شرق السودان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.

وأشارت الدكتورة إلى إجراء التنسيق اللازم مع محافظة البحر الأحمر لتقييد حركة الحيوانات، إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، ورش السيارات وما تحمله من حيوانات، وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، كذلك رفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كذلك أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص كل الحيوانات الواردة للمحاجر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة بدورها تقوم بعقد اجتماعات دورية بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية على أرض المحافظة متضمنة مديرية الطب البيطري- الشؤون الصحية - الزراعة - البيئة- معمل بحوث صحة الحيوان- الحجر الصحي - شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتنسيق فيما بينهم وتشكيل لجان مشتركة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية من مرض حمى الضنك أو حمى الوادي المتصدع.