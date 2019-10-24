شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء من مجلس النواب يزورون قوات الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قيادة قوات الدفاع الجوي وفدا برلمانيا، يضم لجنة الدفاع والأمن القومي وعددا من أعضاء مجلس النواب، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للفوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وألقى الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة ودعم القيادة السياسية لامتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال.

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وأعرب اللواء أ.ح. كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن سعادته وأعضاء مجلس النواب بمستوى التدريب الراقي والكفاءة القتالية التي يتمتع بها مقاتلو قوات الدفاع الجوي، مشيدًا بدورهم الوطني في حماية سماء مصر وتأمينها على مدار الساعة بالتعاون مع كل الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين الحدود على كافة الإتجاهات ومكافحة الإرهاب والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، خاصة في ظل الظروف الراهنة وما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في خطط التنمية الشاملة للدولة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع كافة الوزارات.

وقام الوفد بجولة تفقدية لقيادة قوات الدفاع الجوى شملت أحد مراكز العمليات والقاعة التاريخية التي تحكى أمجاد وبطولات قوات الدفاع الجوى وتضحيات رجالها على مدار الحروب التي خاضتها مصر.