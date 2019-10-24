شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخماد حريق بمقهى مجاور.. «الآثار» توضح الوضع في معبد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الحريق الذي اندلع في إحدى الكافيتريات المجاورة لمعابد الأقصر لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو مادية، وأن معبدالكرنك سليم وآمن ولم تصل إليه النيران.

Advertisements

وقال «وزيري» إن هيئة الحماية المدنية سيطرت على النيران التي اندلعت، مساء الأربعاء، في الكافيتريا الموجودة بمنطقة البارك قبل مركز زوار معبدالكرنك، مشيرا إلى أن الحريق ليس له صلة بمعابد الكرنك، لافتا إلى أن السلطات الأمنية والتنفيذية توجهت مباشرة إلى مكان الواقعة، وعلى رأسهم اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، ومصطفى الصغير مدير هيئة الآثار بمحافظة الأقصر.

كان اللواء أيمن راضى، مديرالأمن، تلقى إشارة باندلاع حريق بالقرب من معبد الكرنك، وعلى الفور أمر بالدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والحرائق، وعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين من معاينة قوات الأمن أن الحريق اندلع في إحدى الكافيتريات الموجودة خارج أسوار المعبد، وتمت السيطرة على الحريق ومُنع امتداده خارج حدود الكافيتريا، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، دون وقوع إصابات في الأرواح مع حدوث تلفيات في الموقع. تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيقات.