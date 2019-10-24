شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الرئيس السيسى لعب دورا هاما فى التحضير للقمة الأفريقية - الروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية.
وأشاد الرئيس الروسى بوتين فى كلمته أمام الجلسة، بالرئيس السيسى، قائلا:" لعب الرئيس السيسى دورا هاما طوال العمليات التمهيدية للقمة، والمصريون ساعدونا فى تحضير وترتيب جدول أعمال القمة، وأتشرف أن أترأس هذه الجلسة مع فخامة الرئيس السيسى".
وقال بوتين: "ترتبط روسيا وأفريقيا بعلاقات ودية وساهمنا فى نهوض اقتصادات القارة، موضحا أن انعقاد القمة يؤكد على رغبتنا فى تعزيز تعاوننا فى جميع المجالات.
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