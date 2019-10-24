شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس .. اعرف درجات الحرارة بكافة محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أغلب أنحاء الجمهورية استمرار موجة الطقس السئ وحالة عدم استقرار فى طقس الخميس ، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار فرص سقوط الأمطار والتى تمتد للعاصمة لليوم الثالث على التوالى، وتستمر فرصها خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتكون غزيرة ورعدية على بعض المحافظات، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة . وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية كما يلى: الصغرى العظمى

القاهرة 20 25

شبين الكوم 19 25

طنطا 19 24

دمنهور 19 23

الإسكندرية 19 22

بلطيم 19 22

مطروح 18 23

السلوم 19 24

سيوة 14 26

بورسعيد 19 26

دمياط 19 26

الزقازيق 20 26

الاسماعيلية 20 26

السويس 21 27

العريش 19 27

رفح 18 26

رأس سدر 17 27

نخل 12 24

نويبع 20 28

طابا 21 27

كاترين 09 23

الطور 17 29

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 32

الفيوم 20 25

بنى سويف 20 26

المنيا 20 27

أسيوط 20 27

سوهاج 21 28

قنا 21 29

الأقصر 21 30

أسوان 22 31

أبوسمبل 23 30

الوادى الجديد 24 31

شلاتين 25 31

ابو رماد 26 30

حلايب 26 28

رأس حدربة 26 28

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