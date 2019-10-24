الارشيف / أخبار مصر

الحكومة تجدد تحذيرها لمواطنى شمال الدلتا من الطقس السيئ غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تجدد تحذيرها لمواطنى شمال الدلتا من الطقس السيئ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تحذيره للمواطنين فى محافظات شمال الدلتا، حيث تشهد محافظاتهم غدا الجمعة، موجة من الطقس السيىء واحتمالية حدوث سيول، طبقا للتقارير الواردة من الجهات المعنية.

وناشدت المواطنين تخفيف التكدس المرورى فى الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تجدد تحذيرها لمواطنى شمال الدلتا من الطقس السيئ غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا