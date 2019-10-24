شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تجدد تحذيرها لمواطنى شمال الدلتا من الطقس السيئ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تحذيره للمواطنين فى محافظات شمال الدلتا، حيث تشهد محافظاتهم غدا الجمعة، موجة من الطقس السيىء واحتمالية حدوث سيول، طبقا للتقارير الواردة من الجهات المعنية.

وناشدت المواطنين تخفيف التكدس المرورى فى الشوارع، لإعطاء فرصة للأجهزة المحلية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.