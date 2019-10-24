شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: ننتج معدات عسكرية أكثر تطورا ونستغل الفائض للقطاع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن احتفالية الوزارة تأتي في ضوء الذكرى الخامسة والستين لإنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى، مشيراً إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التي تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وأضاف العصار، أن التطوير يتم من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق بما ينعكس على إنتاج معدات عسكرية أكثر تطوراً وتحقيق الاستغلال الأمثل لفائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة فى صناعة منتجات مدنية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة ومطابقة للمواصفات العالمية.