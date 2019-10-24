شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: إيرادات نشاط الإنتاج الحربى بلغت 13.248 مليار جنيه خلال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، خلال احتفالية العيد الخامس والستين، لوزارة الانتاج الحربى، أن أهم الإنجازات التى شهدتها الوزارة خلال هذا العام ما حققته من إيرادات نشاط بلغت 13.248 مليار جنيه.

وأشار العصار، إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيشارك "الإنتاج الحربى" فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تمثل إضافة صناعية جديدة فى مصر لتوطين صناعة المركبات الكهربائية وإنتاج محطات الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الكهرباء بما يساهم فى نظافة البيئة ويخدم المواطنين ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى إفتتاح تطوير المركز الطبى التخصصى للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين والجمهور.