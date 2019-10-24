ضم المراكز الطبية التابعة للرعاية الصحية ببورسعيد للتأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار، بضم المراكز الطبية ووحدات صحة الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق محافظة بورسعيد والمسجلة بالهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لنظام التأمين الصحى الشامل . كما أصدر قراراً نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، بأيلولة الأصول العلاجية "وحدات الرعاية الصحية - مراكز طب الأسرة- المستشفيات" فى نطاق محافظة بورسعيد للهيئة العامة للرعاية الصحية .

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