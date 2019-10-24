شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية": موسكو ترسل 276 من الشرطة العسكرية لسوريا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس، عن مصدر بوزارة الدفاع قوله إن موسكو سترسل قوات إضافية قوامها 276 من الشرطة العسكرية و33 وحدة من العتاد العسكري إلى سوريا خلال أسبوع.

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