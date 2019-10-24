شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقى رئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة أفريقيا - روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل شبكة "روسيا اليوم"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد على هامش قمة روسيا-إفريقيا التى انطلقت أمس الأربعاء فى مدينة سوتشى.

ونقل مراسل الشبكة الروسية، عن أبي أحمد قوله، إن "أجواء اللقاء مع الرئيس المصرى كانت إيجابية".

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وألقى الرئيس السيسي قبل قليل، كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى أفريقيا - روسيا، وكشف عن اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" يومى 11 و 12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية فى مدينة أسوان جوهرة النيل والتى تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

وقال الرئيس: سنعمل على أن يوفر المنتدى منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعى القرار والخبراء من جميع دول القارة الأفريقية وخارجها تعنى بالسلام والتنمية المستدامة من أجل وضع الآليات ذات الصلة القائمة بالفعل موضع التنفيذ وتنفيذها فى السياق الأفريقى.