طقس الخميس .. أمطار غزيرة ورعدية تمتد للعاصمة وانخفاض بدرجات الحرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أغلب أنحاء الجمهورية استمرار موجة حالة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار الطقس اليوم، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار فرص سقوط الأمطار والتى قد تمتد للعاصمة لليوم الثالث على التوالى، وتستمر فرصها خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتكون غزيرة ورعدية على بعض المحافظات، مع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة. وينشر ”الخليج 365” لقرائه فى نقاط مبسطة حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار وأماكنها كما يلى : وينشر ”الخليج 365” لقرائه فى نقاط مبسطة حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار وأماكنها كما يلى : 1- الطقس لطيف على السواحل الشمالية 2- الأجواء معتدلة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد 3- الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره 4- تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد 5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد Advertisements 6- أمطار على السواحل الشمالية 7- فرص أمطار أيضا على مناطق من الوجه البحري 8- الأمطار تمتد للقاهرة والجيزة وشمال الصعيد 9- فرص للأمطار بسيناء وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين 10- الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد 11- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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