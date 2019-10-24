شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: المواجهة الشاملة للإرهاب هى الطريق الأمثل لاجتذاذ جذوره ومحاصرته (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التعاون الأفريقى الروسى قطع أشواطًا طويلة منذ منتصف القرن الماضى والذى شاهد تضامن روسيا مع الدول الأفريقية فى كفاحها ضد الاستعمار.

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية فى سوتشى، إن روسيا دعمت ماديا ولوجيستيا ومعنويا حركات التحرر الأفريقى على امتداد القارة، ولقد ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الافريقية والروسية يربطهما الكثير من ركائز التعاون.

وشدد الرئيس السيسي، على أن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الأفريقية والدولية ومع إدراكنا لصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها تظل المواجهة الشاملة هى الطريق الأمثل لاجتذاذ جذور الإرهاب ومحاصرته.