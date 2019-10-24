شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق مسابقة "فنون 3" لطلابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مسابقة "فنون 3 " فى مجالات الموسيقى والغناء والإنشاد الدينى والأفلام القصيرة والفنون الشعبية، فى الفترة من 27 أكتوبر حتى 4 نوفمبر، لدعم وإثراء الأنشطة الفنية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الطلاب الفائزين فى مسابقة "فنون 3" سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، كما سيتم تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى لمنتخب الجامعة.

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وأضاف أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة فى المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية للاشتراك بها فى المسابقات الداخلية والخارجية.

من جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن كل كلية ستتولى عمل الدعاية اللازمة للمسابقة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة، مشيرة إلى أن إدارة رعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للإشتراك فى المسابقة، وشروطًا خاصة بالأعمال الفنية المقدمة، منها أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق لها الاشتراك فى مسابقات أخرى، ومراعاة كتابة البيانات كاملة على كل عمل، مع السماح للطالب بالاشتراك فى أكثر من مجال.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير العقل المصرى الذى أطلقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة يشمل 5 جوانب هى تطوير العقل النظرى أو المعرفى، والذى يقوم علي الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، وتطوير العقل الدينى، وتحرير ملكة الوجدان عن طريق الفنون، وإصلاح طريقة التعامل مع الغرائز، وإصلاح العقل العملى وهو الجزء الذى يتعلق بالأخلاق.