شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة بـ "باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات عضو اللجنة الفنية للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة ‏AREI‏ ونقطة الاتصال عن مصر وإقليم شمال إفريقيا ـ إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للجنة الفنية للمبادرة والاجتماع المشترك للمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة AREI ومفوضية الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والمزمع عقدهم خلال الفترة 26-30 أكتوبر الجارى.

أوضح عمران فى بيان له، أن الاجتماع المشترك يهدف إلى تقييم التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من مبادرة الـ AREI وكذا وضع الأساس لتنفيذ المرحلة الثانية منها خلال (2020 - 2030)،

وأضاف عمران أنه سيتم التركيز بشكل خاص على بناء شراكات دولية وتعبئة المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تنفيذ المبادرة.

كما أضاف أن أجندة الاجتماع تتضمن استعراض النتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من المبادرة ، استعراض الأدوات التمويلية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة ، مناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف المرحلة الثانية من المبادرة ، أهمية الدور الشامل للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دور المنظمات غير الحكومية والجمعيات في تطوير الطاقات المتجددة فى إفريقيا.

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ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفنية بداية من يوم 25 أكتوبر 2019 للتحضير للاجتماع المشترك، كما سيتم عقد اجتماع أخر يوم 30/10/2019 - بعد إنتهاء الاجتماع المشترك - للاجتماع مع البروفيسير ألفا كوندي – رئيس جمهورية غينيا، وكذا لصياغة وإعداد التقرير النهائي للإجتماع.

الجدير بالذكر أنه سيتم عقد الاجتماع المشترك برئاسة البروفيسير ألفا كوندي – رئيس جمهورية غينيا وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية للمبادرة وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومفوضية الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بالإضافة إلي سفراء الدول الإفريقية في أوروبا.