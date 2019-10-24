شكرا لقرائتكم خبر عن المركز العالمى للفتوى الإلكترونية يستقبل وفدًا من طلاب "الأزهر" للتعريف بأنشطته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وفدًا من طلاب جامعة الأزهر،الذين يؤدون تدريب التربية العسكرية بالجامعة، فى إطار حرص المركز على التَّواصل مع كافة مؤسسات الأزهر الشريف، والتعريف به وبجهوده.

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وقد التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على المركز بالطّلاب في مقرّ المشيخة،ثم اطلع الطلاب على آليات عمل المركز وأقسامه المتنوعة، ووحداته العاملة، مثل: وحدة (لم الشمل)، ووحدة (بيان)، كما تعرفوا على دوره الدَّعوى والتَّوعوى.

الجدير بالذكر أن رسالة المركز تتلخص فى تقديم خدمات الفتوى الالكترونية باللغة العربية وغيرها، ونشر صحيح الدين وضبط الفتوى مما يسهم فى تقليل عدد المستفتين،حيث يضم مركز الفتوى كفاءات من الفقهاء والعلماء والمترجمين والباحثين المتخصصين فى شتى العلوم المعرفية النظرية الإنسانية والطبيعية التطبيقية.