شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمعلومات حول التنمية .. 5 معلومات عن الاحتفال الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم الخميس 24 أكتوبر بـ"اليوم العالمى للمعلومات حول التنمية"، وهو اليوم الذي حددته الجمعية العامة عام 1972 ليكون يوما عالميا للإعلام الإنمائى، للفت انتباه الرأى العام العالمى لمشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولى من أجل حلها.

”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية أبرز المعلومات حول اليوم العالمى للمعلومات حول التنمية، كما يلى:

1- حددت الجمعية العامة، في عام 1972، يوما عالميا للإعلام الإنمائى.

2- يهدف اليوم لفت انتباه الرأي العام العالمي لمشاكل التنمية والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حلها.

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3- قررت الجمعية العامة أن يتوافق تاريخ هذا اليوم العالمي من حيث المبدأ مع يوم الأمم المتحدة فى 24 أكتوبر عام 1970.

4- الجمعية العامة أكدت إن تحسين نشر المعلومات وتعبئة الرأى العام، ولا سيما بين الشباب يؤدى لمزيد من الوعى بمشاكل التنمية.

5- ويهدف نشر المعلومات لتعزيز الجهود فى مجال التعاون الدولي من أجل التنمية.



