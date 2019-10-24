شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية تعقد دورة تدريبية حول زيادة إنتاج محاصيل الأعلاف الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية تحت عنوان: "الإجهادات الحيوية وغير الحيوية المؤثرة على محاصيل الأعلاف"، تحت رعاية وز الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمحطة البحوث الزراعية فى سخا خلال الفترة من27 وحتى نهاية أكتوبر.

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن الدورة تشمل عددا من المحاور العلمية، على رأسها: طرق التربية لتحسين انتاجية محاصيل الأعلاف تحت ظروف الاجهادات المختلفة، والمعاملات الزراعية المثلى لزراعة ورعاية محاصيل الأعلاف فى الأراضى المتأثرة بالملوحة، وانتاج تقاوى محاصيل العلف بدرجاتها المختلفة والمحافظة عليها.

واضاف "خليل "، أن ضمن المحاور ايضا: الطرق المثلى لحفظ محاصيل الأعلاف، وطرق التغذية السليمة على محاصيل الأعلاف، والمتأثرة بالأملاح على إنتاجية محاصيل الأعلاف الخضراء بين الحاضر والمأمول، فضلا عن مكافحة الحشائش فى محاصيل الأعلاف.