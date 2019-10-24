شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن حصيلة خسائر الأمطار ويؤكد على استمرار«حالة الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت رفع حالة الطوارئ في مديريات وأجهزة محافظة شمال سيناء، لمواجهة الظروف الجوية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها مختلف مراكز المحافظة.

كان اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان.

Advertisements

وتسببت السيول التي ضربت مناطق وسط سيناء في وفاة مزارع يدعى عبدالله سلامه سالم حسن، ٥٠ سنه، وابنته تدعى خديجة عبدالله سلامه، ١٦ سنة، بعد انحدار صخرة من جبل على العشة التي يقيمون بها بمنطقة مزيرع بالمليز في مركز الحسنه، بسبب مياه السيول بالمنطقة.

كما تسببت السيول في عدد من الخسائر المادية، منها هبوط في طبانات الطريق المؤدي إلى مدينة الحسنة بطول 30 متر، وهبوط في طبان الطريق بمدخل المدينة بطول 70 متر مع التسبب في ترحيل الرصيف والبلدورات لمسافة بعيدة بسبب شدة جريان المياه، والتي انحدرت من جبل يلق بعد سقوط الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تجمع المياه في الوديان وعلى رأسها وادي أبوصويرة الذي يصب في وادي الحسنة المار من الجهة الغربية لمدينة الحسنة ومن مدخل المدينة تجاه الكيلو 61، بجانب تجمع المياه في الوديان التي تتجه نحو قرية الجفجافة.

وفي مدينة العريش تسببت الأمطار الغزيرة في تجمع كميات كبيرة في الشوارع والميادين ومخارج كباري العريش، بجانب تجمع المياه في المناطق المنخفضة في مختلف أحياء المدينة وفي فناء المدارس والمناطق المستوية، كما تسببت المياه في حدوث انهيار ارضي في فناء مدرسة ابو سلمه الثانوية بنين بالعريش، دون وقوع أي إصابات في صفوف التلاميذ والعاملين بالمدرسة.

بدورها قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أنها قامت بتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينتي العريش وبئر العبد، عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح، وذلك بالتعاون مع مجلسي مدينتي العريش وبئر العبد، مضيفة أنه تم تصريف كميات من مياه الأمطار بكلا من العريش وبئر العبد، تجاوزت الـ ١٠ آلاف متر مكعب، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ والاستعداد م بناءاً على تنبؤات هيئة الارصاد الجوية.