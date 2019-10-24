شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار كسح مياه الأمطار من الطريق الدولي بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، يرافقه حمدى شامة، رئيس حى المنتزه أول، وإدارة المتابعة الميدانية، وعمال إدارة مراقبة النظافة وسيارة الصرف الصحى، إلى الطريق الدولي، لمتابعة عملية شفط تجمعات مياه الأمطار بالطريق حرصا على سلامة المواطنين والسيولة المرورية.

كما واصلت إدارة الكهرباء جهودها لرفع كفاءة الإنارة، وتم إصلاح عطل بكابل كهربائي مغذي لكشافات الإنارة، وصيانة الكشافات بعزبة شاكر وتم عمل الصيانة.

استمرار كسح تجمعات مياه الأمطار من الطريق الدولى بالإسكندرية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النوات وكسح تجمعات الأمطار ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى.