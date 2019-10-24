شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الإسكندرية» يوافق على تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بـ«خورشيد وأبوبسيسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، على استغلال الأرض الكائنة بالشارع المتفرع من شارع حسن طوبار خلف محطة غبريال بعزبة لولو لاستخدامها لإقامة محلات للشباب والتي تبلغ مساحتها645م تقريبا.

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كما قرر المجلس التنفيذي للمحافظة خلال جلسته المنقعدة اليوم بنزع ملكية العقار رقم 219 طريق الجيش (فيلا سباهي) التابعة لحي شرق، وذلك لصالح المنفعة العامة، ولمنع تعرض الفيلا لأي تخريب، بوصفها أحد المباني التراثية للحفاظ على المباني التاريخية والتراثية في المحافظة.

ووافق المجلس التنفيذي على إقامة مشروع محطة رفع رئيسية تابعة لشركة الصرف الصحي على قطعة أرض مساحتها 86'746م لخدمة أهالي منطقة أبوبسيسة بحي العامرية، كما وافق على تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة المنطقة المحصورة بين الكافوري حتى صينية المطار بحري طريق كينج مريوط، وكذلك على تنفيذ مشروع صرف صحي لخدمة منطقة الجمالية (خورشيد القبلية).

جاء هذا خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المعقدة اليوم لمناقشة القضايا التي تمس المواطن السكندري، وبحضور اللواء خالد سعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، وأحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وحكمدار الإسكندرية، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية.