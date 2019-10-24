شكرا لقرائتكم خبر عن منعوا كارثة صحية.. المهندسون العسكريون ينقذون جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت عناصر المهندسين العسكريين بالجيش الثاني الميداني في إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية من الانهيار، والذي يفصل بين مياه الصرف ومياه الشرب ما كان سيؤدي إلى اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب ووقوع كارثة صحية بمدينة الإسماعيلية؛ في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومواجهة الأزمات.

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وجاء في بيان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومواجهة الأزمات نجحت عناصر المهندسين العسكريين بالجيش الثانى الميدانى في إنقاذ جسر المحسمة بمدينة الإسماعيلية من الإنهيار، والذى يفصل بين مياه الصرف ومياه الشرب مما كان سيؤدى إلى إختلاط مياه الصرف بمياه الشرب ووقوع كارثة صحية بمدينة الإسماعيلية «.

على الفور وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة توجهت عناصر المهندسين العسكريين بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الرى إلى مكان الإنهيار، وقامت بدفع عدد من المعدات الميكانيكية والمهندسون والفنيون للسيطرة عليه وترميم الجسر بإجمالى 250متر مكعب من المواد الخرسانية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة النهائية له».

وختم بيانه قائلاً: «.قد قدم أبناء محافظة الإسماعيلية الشكر للقوات المسلحة ومساهمتها الفعالة في إستعادة كفاءة الجسر في سرعة وإتقان، مؤكدين أن القوات المسلحة تقف دائما بجوار الشعب أثناء الأزمات» .