شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريركية الإسكندرية للروم» تعلن عدم الاعتراف بـ«الأرثوذكس الغربيين» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن «القانون الكنسي لبطريركيات ورئاسات الأسقفيات المستقلة ورئاسات الأسقفيات شبه المستقلة للروم الأرثوذكس المتواجدة في العالم، والتي يبلغ عددها 27، لا يجيز إقامة مطارنة وأساقفة وكهنة خارج السلطة الكنائسية لأي منهم، في أي بطريركية أو رئاسة أسقفية أخرى».

وأضافت البطريركية في بيان، الخميس، أن «هذه البطريركيات والرئاسات الأسقفية المستقلة والرئاسات الأسقفية شبه المستقلة للروم الأرثوذكس هي في وحدة عقائدية وإيمانية وقانونية».

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وقال المطران نقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا والوكيل البطريركي للشؤون العربية بمصر، إن «بطريركية الأمم للروم الأورثوذكس الغربيين ودول الانتشار التي تأسست في أوروبا وأقيم عليها بطريركًا لفرنسا وغرب أوربا ودول الانتشار، هي بطريركية غير معترف بها من قبل بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ومن جميع البطريركيات والرئاسات الأسقفية المستقلة والرئاسات الأسقفية شبه المستقلة للروم الأرثوذكس في العالم، وبالتالي بطريركها وجميع أساقفتها وكهنتها وشمامستها، ليست في وحدة عقائدية وإيمانية وقانونية معها ومن ثم فكل ما ينتج عنها مخالف للعقيدة والإيمان».

وأضاف «أنطونيو«أن «بطريركية الأمم للروم الأرثوذكس الغربيين ودول الانتشار الغير المعترف بها دشنت في يوم 26 سبتمبر 2019 كنيسة جديدة لها باسم»كنيسة القديس أنطونيوس«في مصر وأعلنت هيكل إداري لها من المنضمين إليها في مصر، كما ورد في خطاب أنطونيوس يعقوب مطران أستراليا ونيوزلندا ومصر التابع لهذه البطريركية غير القانونية وهذا الهيكل الإداري يتكون من توما رفت كاهن ونائب لأنطونيوس يعقوب، ومسئول روحي وإداري عن النيابة البطريركية لبطريركية الامم للروم الارثوذكس الغربيين بمصر وأغسطينوس ميلاد شماس إنجيلي ومساعد لتوما رفت ودانيال إبراهيم شماس رسائلي ومرنم ورئيس جوقة وجورج عاطف مسؤول عن الأمور الإدارية والإعلام في الكنيسة».

وتابع :«وفقا لما سبق فإن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس تحذر جميع المسيحيين في مصر من التعامل مع هذه البطريركية غير المعترف بها منها والممثلة في الكنيسة المذكورة، خاصة أبناء بطريركيتنا وأبناء بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكسية كما تحذر من أي شهادات صادرة عن هذه البطريركية غير القانونية هي شهادات غير معترف بها من بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس كما أن هذا البيان والتحذير الصادر عن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس هو بمثابة بلاغ رسمي للسلطات المخولة في جمهورية مصر العربية تجاه»بطريركية الأمم للروم الأرثوذكس الغربيين ودول الانتشار، لما تسببه من تكدير للمجتمع المسيحي ولجميع الكنائس في مصر».