شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «الشروق»: رفع كفاءة الطرق والخدمات بمنطقة الإسكان القومي خلال 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إسناد مشروع رفع كفاءة الطرق والخدمات وتنسيق الموقع بمنطقة الإسكان القومي بالمدينة إلى الشركة المنفذة لبدء الأعمال، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها خلال 8 أشهر طبقاً للبرنامج الزمني.

أضاف رئيس الجهاز أن المشروع يتضمن استبدال الأرصفة التالفة بأرصفة (خرسانية مطبوعة- إنتر لوك- زلط ديكوري)، وتحقيق الاستفادة بالأرصفة الجيدة السابق تنفيذها واستبدال التالف منها، وترميم طبقة الأسفلت للأرصفة الأخرى، واستحداث ساحات إنتظار سيارات، وبرجولات خشبية بالمناطق الخضراء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى التنبيه على طاقم الإشراف على المشروع، بمراجعة مستوى جودة الأعمال التي يتم تنفيذها، ورفض أية أعمال دون المستوى المطلوب، وكذا رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير أولاً بأول، بهدف عدم وجود أية معوقات لسكان المنطقة أثناء تنفيذ الأعمال.