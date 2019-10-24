شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو بوتين والقادة الأفارقة لحضور منتدي الأمن والسلام بـ أسوان ديسمبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس السيسي، الخميس، في كلمته بالجلسة العامة الأولى لقمة «روسيا- إفريقيا» بسوتشي عن إطلاق منتدى الأمن والسلامة في أسوان، يومى 11 و12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان جوهرة النيل والتي تعبر بحق عن الهوية الأفريقية لمصر.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الأفارقة لحضور المنتدى.

Advertisements

وكان السيسي قد أعرب عن عن الامتنان والتقدير للرئيس بوتين والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للقمة الإفريقية الروسية بسوتشي

وأضاف السيسي أن الدول الإفريقية تعمل على حوكمة شركاتها لزيادة جذب الاستثمارات، وأن مصر تملك خطة طموحة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية.

وأضاف السيسي أن مبادرة إسكات البنادق ستكون على رأس أجندة أولويات القادة الأفارقة العام المقبل.