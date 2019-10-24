شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: مستشفى بنها التخصصي أحد أهم المشروعات لخدمة أهالينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية إن إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد أحد أهم المشروعات القومية لخدمة مواطني القليوبية، مشيرًا إلى أن المشروع يعد صرحًا طبيًا متميزًا لخدمة أهالي القليوبية ويتفق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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وقالت المحافظة في بيان، الخميس، إن «مرزوق» اجتمع مع لجنة من جهاز الخدمة الوطنية برئاسة ممدوح زوام والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ومحمد فوزي مدير المكتب الفني لمحافظة القليوبية لإعداد الترتيبات النهائية لوضع حجر الأساس خلال الأيام القليلة القادمة لمستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد على مساحة ٩٥٠٠ متر، حيث جري الاتفاق على موعد الأسبوع القادم لعرض المخطط التفصيلي ووضع جميع المقترحات قبل وضع حجر الأساس وبداية الأعمال.

أشار المحافظ إلى أن المحافظة كان لها نصيب وجزء كبير من المشاريع العملاقة التي أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن كان ينقصنا إنشاء مستشفى كبير تستوعب جميع الحالات الكثيرة المترددة على المستشفى الجامعي، والمستشفيات الأخرى بالمحافظة، وحان الوقت الآن للبدء في هذا المشروع القومي العظيم والذي سوف يقدم للمواطنين بالقليوبية خدمة طبية جليلة هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف المحافظ أن جامعة بنها تضم خبراء وقامات علمية كبيرة ولا بد من استثمار هذه الخبرات في إنشاء مستشفى جديد ليكون إضافة لما تقدمه جامعة بنها لخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا أن مشروع المستشفى التخصصي الجديد لا يهدف للربح ولكن يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى فضلا عن دوره في نقل الخبرات العلمية المتميزة والاستفادة من أساتذة كلية الطب بالجامعة.