شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يناقش مع وزير التعليم العالي مخطط تنفيذ مستشفى ٥٠٠٥٠٠ لعلاج الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، لمناقشة مخطط تنفيذ مستشفى ٥٠٠٥٠٠ لعلاج الأورام.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التعليم العالى مراحل التنفيذ المقترحة لهذا المشروع الضخم، والذى سوف يسهم في توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع الجمهورية، مشدداً على أن تمت مراعاة تنفيذ المشروع على مراحل، من أجل الإسراع في توفير خدمات العلاج اللازم لشريحة كبيرة من المرضى، على أن يتم استكمال باقى مراحل المشروع تباعاً، وفقاً لما يتوافر من موارد مالية.

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وأضاف وزير التعليم العالى أن المشروع يعتمد في الجزء الأكبر من تمويله على أموال المتبرعين، موجهاً الشكر لكل الأفراد والجهات التي تقوم بالتبرع من أجل إتمام هذا المشروع الوطنى الكبير.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مستشفى ٥٠٠٥٠٠ لتضاف إلى الصروح الطبية القائمة لعلاج السرطان، مؤكداً على المساندة الكاملة من جانب الحكومة للجهود الجارية لبدء إنشاء المستشفى، وفقاً لمراحل التنفيذ التي سيتم الاتفاق عليها.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع نظام إدارة فعال لتشغيل المستشفى بعد إنشائه، لأن نظام الإدارة المحترف والفعال هو الذي سيضمن استدامة جودة الخدمات الطبية التي تقدمها.