شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 4 مشروعات «مياه وصرف» في دمياط بتكلفة 763 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بطاقة 62 ألف م3/يوم بمحافظة دمياط، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى بطاقة 50 ألف م3/يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه.
أضاف «الجزار»، في بيان، الخميس، أنه جار إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3/يوم للخزان في رأس البر لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102/153 ألف م3/يوم «المرحلة الثانية»، بطاقة 52 ألف م3/يوم، لخدمة 300 ألف نسمة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي والصناعي بمدينة دمياط للأثاث (الحل الدائم)، بتكلفة 481 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي برأس البر، بتكلفة 220 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3/يوم.
أشار الوزير إلى أنه جارٍ توصيل خدمة الصرف الصحى لـ18 منطقة ريفية لخدمة 153 ألف نسمة، بما نسبته 16% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، بخلاف 45 منطقة ريفية مخدومة بها 540 ألف نسمة، بما نسبته 58% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وبذلك ترتفع نسبة سكان المناطق الريفية المتمتعين بخدمات الصرف الصحى إلى 74%.
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