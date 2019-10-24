شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بين مصر ومنظمة الفاو (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق بين الحكومة المصرية وبين ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018-2022، ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم. Advertisements وللاطلاع على نص القرار: الجريدة الرسمية 24-10-2019

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