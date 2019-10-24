شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في قمة «روسيا- أفريقيا»: مصر تملك خطة طموحة لتحقيق تطلعات شعوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، في كلمته بالجلسة العامة الأولى لقمة «روسيا- أفريقيا» بسوتشي، عن الامتنان والتقدير للرئيس بوتين والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للقمة الأفريقية- الروسية بسوتشي.
وأضاف السيسي أن الدول الأفريقية تعمل على حوكمة شركاتها لزيادة جذب الاستثمارات، وأن مصر تملك خطة طموحة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية.
وقال السيسي إن مبادرة إسكات البنادق ستكون على رأس أجندة أولويات القادة الأفارقة العام المقبل.
وأعلن عن إطلاق منتدى الأمن والسلامة في أسوان لتوفير منصة لتنفيذ الآليات ذات الصلة على مستوى أفريقيا.
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