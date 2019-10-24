شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماعهما اليوم.. أول تعليق من آبي أحمد عن لقاء الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش فعاليات قمة أفريقيا- روسيا، المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، وفقاً لما نقلت وكالة روسيا اليوم. ونقلت الوكالة عن آبي أحمد قوله إن «أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية».

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