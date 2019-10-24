شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وبوتين يفتتحان الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيسان عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية الروسية والمنعقدة في مدينة سوتشي الروسية.

وأكد بوتين، خلال كلمته، أن الهدف من هذا المنتدى رفع مستوى التعاون مع إفريقيا على كل المستويات، مشيرًا إلى أن تعزيز علاقاتنا مع الدول الإفريقية إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا.

وشدد على أن روسيا ستواصل نهجها الاستراتيجي القائم على ترسيخ الأمن والحد من النزاعات في إفريقيا، مؤكدًا أن مواقف روسيا والدول الإفريقية متقاربة وذلك يسمح لنا بتنسيق تحركاتنا الدولية.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولي للقمة (الروسية/الأفريقية) - على ضرورة تطوير العلاقات الروسية مع القارة الأفريقية والمنظمات الإقليمية، لافتا إلى أن الدول الأفريقية تكتسب وزنا اقتصاديا وسياسيا، حيث إنها تشارك في صياغ القرارات المتعلقة بجدول الأعمال الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن كثيرا من الملفات مواقفنا قريبة ومتشابهه مع الدول الأفريقية، وهو ما يوفر بيئة خصبة للتعاون داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وأكد بوتين على مواصلة التنسيق والتعاون والمشاورات داخل الأمم المتحدة لترسيخ العلاقات مع البعثات الدائمة لدى الدول الأفريقية بالإضافة إلى التنسيق مع الأعضاء غير الدائمين، وهو ما يسهم في تضافر الجهود لتوفير نموذج عمل جيد.

وأشار بوتين إلى مواصلة بلاده ترسيخ الاستقرار والأمن في أفريقيا وتأمين الأمن الاقليمي، مشيدا بالدور الأفريقي في التصويت خلال الأزمات والنزاعات بالأمم المتحدة وأهمية الحلول الأفريقي للقضايا الأفريقية ونؤيد الطرح الأفريقي في مسألة الدعم المالي لجهودهم في حفظ السلام.

Advertisements

وأعرب عن قلقه من عدم استقرار الأوضاع في أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك عددا من النزاعات القومية القائمة على أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما تواجه القارة الأفريقية الإرهاب والأيديولوجيا المتطرفة والإجرام العابر للحدود والقرصنة.

وأضاف أن عددا من بلدان القارة الأفريقية تواجه عواقب ما يسمى "بالربيع العربي"، والذي أدى إلى عدم الاستقرار بشمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه في منطقة الساحل والصحراء وبحيرة تشاد نشهد أنشطة لعدد كبير من الإرهابيين بما في ذلك داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب، ومن هذا المنطلق نعتزم تعزيز جهودنا المشتركة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك التنسيق المتواصل بين أجهزة الشرطة والجهات المختصة الأخرى.

وأعرب عن عزمه على مواصلة تدريب العسكريين وعناصر أجهزة الشرطة الأفريقية بالمؤسسات التعليمية الروسية المختصة، مضيفا أن هناك عناصر من 20 دولة أفريقية يتعلمون في معاهد تابعة لوزارة الدفاع الروسية بهدف تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الوطنية الخاصة بالبلدان الأفريقية.

وأوضح أن روسيا تعاقدت مع أكثر من 30 دولة أفريقيا لتزويدها بالعتاد والأسلحة، بالإضافة إلى مشاركة الأفارقة في المناورات ومعارض والمنتديات العسكرية للتعارف على النماذج الحديثة من الأسلحة والعتاد.

ولفت إلى أن بلاده تعير أهمية قصوى لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة الأفريقية؛ حيث إن عام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري مع القارة أكثر من 20 مليار دولار.