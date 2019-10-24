شكرا لقرائتكم خبر عن للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة.. نص قرار ندب أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ندب وتجديد ندب عدد من القضاة ورؤساء النيابة، أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة، للعمل في مكتب شؤون أمن الدولة لمدة تنتهي في 30 سبتمبر من العام المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 الصادر في 24 أكتوبر لعام 2019 نص القرار، رقم 2425 لسنة 2019، الصادر من رئيس الوزراء، في 12 أكتوبر2019.

ونص القرار على أنه «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الطوارئ، وعلى قانون السلطة القضائية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 30 سبتمبر 2019»، قرر رئيس الوزراء تجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة لمدة تنتهي في 30 سبتمبر 2020، بالإضافة إلى العمل وهم

تجديد ندب

السيد القاضي، إيهاب عبدالرؤوف عبدالبكريم أبوعطية، المحامي العام الأول

السيد القاضي، هشام جعفر عبدالسلام على، المحامي العام

السيد القاضي، محمد سيد بخيت حسن، المحامي العام

السيد الأستاذ كريم نبيل صادق مرجان، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ عمرو محمد رضا عبدالمعطي بدير، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ عمر صابر عمر فكار، رئيس نيابة أ

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ندب

السيد القاضي محمد سيد عبدالعال محمد، المحامي العام الأول

السيد القاضي، أحمد محمود أحمد أحمد إبراهيم محمود، المحامي العام

السيد القاضي محمد أبوالسعود لاجوده عبدالجواد، المحامي العام

السيد الأستاذ محمد الحسين محمد عثمان، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ عمرو نظمي يوسف غراب، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ أسامة طه محمد الشاعر، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ شريف أسامة عبدالمنعم البدوي، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ محمد موسى محمد عبدالفتاح، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ محمود محمد صلاح على إبراهيم عمار، رئيس نيابة أ

السيد الأستاذ عمرو عبدالعظيم محمد عوض الله، رئيس نيابة أ