شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: مقترح الأعلى للجامعات لتعيين المعيدين حافز لإنجاز الرسائل العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان ، إن المقترح الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن تعيين المعيدين وأعضاء الهيئة المعاونة، نظام متعارف عليه عالميا، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات لا يخترع شئ.

وأضاف فهمى فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن بعض المعيدين يستغرقوا فترات طويلة فى الحصول على الماجستير والدكتوراه، موضحا أن نظام العقود حافز لهم لسرعة الانتهاء من رسائلهم العلمية فى الماجستير والدكتوراه.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن نظام تجديد العقود وفقا للمقترح ليس سيف مسلط على الرقاب ، بل هى عامل تحفيزى أكثر من كونه شئ أخر ، كما أنه لبس عامل احباط ، متابعا أى وظيفة بالدول العربية ليس وظيفة تامة ولكنه يتم وفقا لنظام تعاقد دورى لضمان وجود عناصر ذات كفاءة.

واستطرد رئيس جامعة حلوان، أن البيان التوضيحى للمجلس الأعلى للجامعات للرد على المعلومات المتداولة بشأن المقترح، أكد على وجود قواعد وضوابط بشأت تجديد العقود أو عدم تجديدها، مؤكدا أن الأمر لا يخضع للأهواء، بل يخضع لقواعد وإجراءات ولجان.