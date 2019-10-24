شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: مقترح الأعلى للجامعات لتعيين المعيدين حافز لإنجاز الرسائل العلمية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فهمى فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن بعض المعيدين يستغرقوا فترات طويلة فى الحصول على الماجستير والدكتوراه، موضحا أن نظام العقود حافز لهم لسرعة الانتهاء من رسائلهم العلمية فى الماجستير والدكتوراه.
وتابع رئيس جامعة حلوان، أن نظام تجديد العقود وفقا للمقترح ليس سيف مسلط على الرقاب ، بل هى عامل تحفيزى أكثر من كونه شئ أخر ، كما أنه لبس عامل احباط ، متابعا أى وظيفة بالدول العربية ليس وظيفة تامة ولكنه يتم وفقا لنظام تعاقد دورى لضمان وجود عناصر ذات كفاءة.
واستطرد رئيس جامعة حلوان، أن البيان التوضيحى للمجلس الأعلى للجامعات للرد على المعلومات المتداولة بشأن المقترح، أكد على وجود قواعد وضوابط بشأت تجديد العقود أو عدم تجديدها، مؤكدا أن الأمر لا يخضع للأهواء، بل يخضع لقواعد وإجراءات ولجان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان: مقترح الأعلى للجامعات لتعيين المعيدين حافز لإنجاز الرسائل العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.